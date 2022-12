E’ in rosa il vice Lobotka, ora è in Turchia ed è nato a Scafati

La forza del Napoli è nella panchina. Lo si dice da più parti. Rosa competitiva e doppi ruoli, a parte…Lobotka. Insostituibile. Non si cerca la sua alternativa in gito sul mercato, perchè, probabilmente il vice Lobo già c’è. Spalletti l’ha voluto coi grandi in Turchia, magari per coccolarlo un po’. “ Mamma mia, qui è stupendo”. Gennaro Iaccarino non è riuscito a nascondere l’emozione a chi gli sta più vicino. Strano per un 19enne come lui, schivo, chiuso, che lascia trasparire poco o niente. Difficile però restare impassibili davanti allo straordinario Regnum Carya, il resort di lusso che sta ospitando il Napoli a Belek, una delle località balneari più ambite di tutta la Turchia, almeno dai turisti più facoltosi. Fuori 6 mesi lo scorso anno per la rottura dei legamenti. Segnò il rigore decisivo contro la Fiorentina per il 3 a 2 a Cercola e la Primavera rimase in A. Nato a Scafati il 1° luglio 2003 è un centrale alto 1,75.In rosa da: 01/set/2020 Scadenza: 30/giu/2024

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta