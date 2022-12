COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – Successo esterno dell’Independent a Salerno

Dopo la sconfitta per 3-2 di Matera in campionato, l’Independent di mister Aielli era in ceca di riscatto ed oggi ha affrontato la Salernitana per la Coppa Italia femminile di serie C. Il successo va alla compagine nerazzurra per 3-1. In gol per le ospiti da parte di Galluccio, Tagliaferri, sempre su assist dell’ex Pomigliano e su punizione Esposito. Ora per l’Independent prossima sfida sarà domenica prossima in casa contro la Roma calcio femminile.

