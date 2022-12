Bergomi: “Inter, corsa al primo posto? La vedo difficile, realisticamente, con questo Napoli”

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sul percorso dell’Inter e sulla prossima sfida che attende i nerazzurri il prossimo 4 gennaio contro il Napoli.

Factory della Comunicazione

“L’Inter è una squadra fragile emotivamente e senza tanto equilibrio: le ultime gare le ha fatte bene con una mediana tutta offensiva e con Calha come piacevole sorpresa da regista. Il ritorno di Brozovic sarà importante, ma la squadra concederà sempre qualcosa: è costruita così. E poi tutti dicono che sia forte fisicamente, ma per me non lo è: rischia ad ogni angolo perché fa fatica ad accoppiarsi, avendo 5 giocatori alti e 5 piccoletti“.

Ma è fattibile ancora la rincorsa al primo posto? “La vedo difficile realisticamente con questo Napoli: bisogna batterlo il 4 gennaio, lanciare un messaggio, e poi fare filotto“.