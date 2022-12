Aggressioni, coltelli e scavalcamento: è pioggia di Daspo al Maradona

Il Questore di Napoli ha adottato 8 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo) relativi ad episodi avvenuti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Bologna. Uno, della durata di 6 anni, per un tifoso che aveva colpito con un calcio uno steward; uno della durata di 2 anni, per un napoletano in possesso di un coltello. Altri 6 Daspo per altrettante persone che erano state denunciate per lo scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto. Inoltre, un Daspo della durata di 4 anni, è stato emesso nei confronti di ragazzo che, la sera prima dell’incontro di calcio Napoli-Ajax, era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici ed altri 10 Daspo per altrettante persone che, con riferimento allo stesso incontro di calcio, avevano scavalcato più volte dal settore inferiore della curva “B” a quello superiore. Ancora, 2 Daspo, di 4 e 5 anni, nei confronti di due napoletani che, in occasione di una manifestazione svoltasi a Napoli il 23 ottobre 2020 contro le misure di contenimento della pandemia da #Covid19, si erano resi responsabili di gravi disordini. Infine, altri 5 Daspo, per periodi dai 2 ai 5 anni, nei confronti di altrettante persone, di cui tre sono state condannate per violazioni in materia di stupefacenti, una per rapina ed una per sequestro di persona e rapina.

