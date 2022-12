È corsa a due, anzi a tre, per Adama Traorè, lo spagnolo del Wolverhampton che resterà senza contratto al termine di questa stagione e che già diversi club stanno seguendo con molto interesse. Tra questi, secondo i media inglesi, ci sarebbe anche il Napoli, ma gli azzurri non sono in prima fila. Ad anticipare tutti, oggi, sarebbe il Tottenham di Antonio Conte che ha già fatto sapere di essere interessato all’ex Barcellona. Alla finestra ci sarebbe anche l’Inter.

Factory della Comunicazione

Il Mattino.it