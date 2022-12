Zielinski ci crede e aggiunge: “La mia posizione ideale è quella di Napoli”

Alla vigilia dell’ottavo di finale dei Mondiali tra Francia e Polonia, il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni da TMW: “L’atmosfera è giusta, possiamo giocarcela. Ci crediamo, possiamo batterli e andare ai quarti. Daremo tutto. Loro sono i campioni in carica ma anche noi siamo una buona squadra. Possiamo fare bene, dobbiamo solo dimostrare le nostre qualità.

La mia posizione in campo? Beh, io sono un centrocampista. Gioco in un 4-3-3 sul lato sinistro col Napoli e questa è la mia posizione ideale, ma posso giocare anche in altre posizioni. Il mister deciderà quale sarà la posizione migliore per aiutare la squadra ed io sono pronto a dare il mio contributo”.