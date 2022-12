L’attaccante della Juventus e della nazionale serba, Dusan Vlahovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in merito alla ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio. “Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine”.

Factory della Comunicazione