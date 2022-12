[Video] Montevarchi-Pontedera 1-2, splendida rete dell’ex Napoli Primavera Cioffi

Questo pomeriggio sii è giocato per la serie C, girone A, la sfida tra il Montevarchi e il Pontedera. Successo per 1-2 della squadra toscana e la seconda rete è di Antonio Cioffi. L’ex Napoli Primavera, recupera palla, scatta in avanti, scarta il portiere e mette la palla in rete a porta vuota. Il Pontedera balza al quinto posto con 30 punti in classifica.

Factory della Comunicazione

Il talento classe 2002 della #sscnapoli Antonio Cioffi in prestito al Pontedera, ancora in gol! pic.twitter.com/dGB8vaVWIE — Giovanili Napoli (@GiovaniliNapoli) December 3, 2022

Fonte: twitter giovanili Napoli