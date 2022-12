Un nome dal Verona in caso di partenza di Demme, con una contropartita

Uno dei giocatori partenti nel prossimo mercato calcistico del Napoli potrebbe essere Diego Demme, ed il club azzurro sta già sondando il terreno nel caso dovesse accadere. Uno dei nomi più accreditati è quello del classe 2001 Ivan Ilic del Verona. La cifra per portarlo al Napoli è piuttosto consistente, non meno di 15-20 milioni, anche perchè il 10% andrà nelle casse del Manchester City. Anche per questo il club partenopeo pensa eventualmente di inserire nelle trattativa l’esterno Alessio Zerbin, monitorato in estate proprio dal Verona. Sport Mediaset

Factory della Comunicazione