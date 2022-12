UFFICIALE – Antalyaspor-Napoli, prezzo “simbolico” per l’amichevole

Il Napoli è in Turchia per preparare al meglio il ritorno in campionato, dove il 4 Gennaio sfiderà al “G. Meazza” l’Inter. Gli azzurri il 7 Dicembre alle ore 18,45 sfiderà l’Antalyaspor e sono in vendita i biglietti. Tutti i settori costano 1 euro.

1.Categoria: 20,00 TL | PIANO INFERIORE RIXOS WEST TUTTI I BLOCCHI

2.Categoria: 20,00 TL | PIANO SUPERIORE RIXOS WEST TUTTI I BLOCCHI

3.Categoria: 20,00 TL | CORENDON EAST PIANO INFERIORE TUTTI I BLOCCHI

4.Categoria: 20,00 TL | CORENDON EAST PIANO SUPERIORE TUTTI I BLOCCHI

5.Categoria: 20,00 TL | KIRBIYIK CASTELLO NORD INDIETRO PIANO INFERIORE TUTTI I BLOCCHI

6.Categoria: 20,00 TL | KIRBIYIK NORTH CASTELLO INDIETRO PIANO SUPERIORE TUTTI I BLOCCHI

7. Categoria: 20,00 TL | NIRVANA SOUTH CASTELLO INDIETRO PIANO INFERIORE TUTTI I BLOCCHI

8.Categoria: 20,00 TL | NIRVANA SOUTH CASTELLO INDIETRO PIANO SUPERIORE TUTTI I BLOCCHI

Fonte: antalyaspor.com