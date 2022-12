L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha raggiunto la sua ex squadra che si trova ad Antalya in Turchia per il ritiro di preparazione ed allenamento prima di riprendere il campionato il 4 gennaio prossimo. Il profilo Twitter della SSCN, ha pubblicato un video in cui riabbraccia i suoi vecchi compagni e lo staff tecnico e medico.

Factory della Comunicazione