SERIE B FEMMINILE – Federica Verritti ex Torres, neo acquisto del Napoli

Federica Veritti è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Difensore centrale ed all’occorrenza esterno, Veritti – nata a San Daniele in Friuli il 6 luglio del 1999 – proviene dalla Torres, con la quale ha disputato la prima parte di stagione (5 presenze sin qui). Veritti ha inoltre giocato cinque stagioni nel Tavagnacco ed una nell’Hellas Verona mettendo insieme 72 apparizioni tra Serie A (31) e Serie B (41 con al suo attivo anche quattro reti). Ha scelto il numero 17 e sarà a disposizione di mister Lipoff già a partire dal match casalingo di domenica contro il Genoa a Cercola (fischio di inizio alle 14.30).

“Sono molto felice di essere approdata a Napoli – spiega Veritti – perché si tratta di uno step importante per la mia carriera. Già conosco alcune delle mie compagne e sono sicura che mi inserirò in fretta in gruppo. Ho sfidato le azzurre con la Torres e so qual è il valore della squadra, spero di dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefisse”.