SERIE B FEMMINILE – A. Gomez (att. Napoli): “Contro il Genoa vogliamo tornare a vincere”

Sono diciannove le convocate da parte di Dimitri Lipoff per Napoli-Genoa, in programma domani alle 14.30 a Cercola. Assenti Dulcic e Toomey, la giovane Albertini (classe 2003) è stata ceduta in prestito al Tavagnacco dopo che in questo avvio di stagione ha fatto l’esordio in B con la maglia azzurra. Tra le convocate anche le ultime arrivate del Estal e Veritti. “Siamo cariche, vogliamo tornare al successo anche perché il pari di Verona brucia ancora – spiega l’attaccante Adriana Gomes -. Dobbiamo ripetere quella che è stata per larghi tratta la prestazione in casa dell’Hellas ma ovviamente essere più determinate in zona-gol. Abbiamo due sfide contro Genoa e San Marino prima del big match con la Lazio ed intendiamo affrontarle entrambe con il coltello tra i denti per non lasciare nulla di intentato”. Per Gomes sin qui cinque reti in campionato, tutte in casa: “A Napoli mi sto trovando benissimo, mi sento dentro al progetto e grazie alle mie compagne sto trovando anche continuità realizzativa. Spero di ripetermi contro il Genoa ma non è importante il nome del marcatore bensì il risultato della squadra”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile