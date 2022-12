SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Sampdoria 1-0, successo delle “pantere” nel finale

Il Pomigliano femminile ha affrontato per la seconda di ritorno della serie A la Sampdoria in uno scontro salvezza. La squadra campana nel primo tempo ha l’occasione per sbloccare la gara con Taty, parata in due tempi di Tampieri. Il portiere della squadra ligure neutralizza il tiro di Di Giammarino. Nella ripresa ci prova con Rincon, blocca Cetinaja. Nel finale il Pomigliano sblocca la sfida con Battelani dagli undici metri. La compagine campana vincendo arriva a quota 10 punti, agganciando la Sampdoria che ora è implicata nella lotta salvezza.

Factory della Comunicazione

Pomigliano Sampdoria Women 1-0: risultato e tabellino

MARCATRICI: 84′ rig. Battelani.

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Apicella, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino (56′ Novellino); Dias (46′ Corelli); Taty (68′ Battelani), Martinez (88′ Rabot). A disposizione: Fierro, Manca, Rocco, Sangarè, Miotto. Allenatore: Sanchez.

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; De Rita (87′ Battistini), Pisani, Spinelli, Giordano (78′ Panzeri); Regazzoli, Re, Fallico (87′ Conc); Cuschieri (69′ Seghir), Rincon, Oliviero. A disposizione: Odden, Fabiano, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo. Allenatore: Cincotta.

Fonte: sampdorianews24.com