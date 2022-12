Salerno – Demme piace, ma l’affare si presenta complicato

Se ne parla da qualche giorno. La Salernitana è interessata e proverà a portare l’azzurro Diego Demme in granata. L’operazione, però, appare tutt’altro che semplice. Problema principale l’ingaggio elevato e la necessità di convincere il calciatore ad accettare la destinazione. Non va dimenticato, infatti, che sul centrocampista tedesco c’è anche il Valencia, allenato da mister Gattuso, in più, visto il Napoli di quest’anno e la prospettiva di vincere lo scudetto, l’ex Lipsia potrebbe anche ripensarci in merito alla partenza a gennaio. Proprio per questo, come scrive TuttoSalerniatan, i granata stanno vagliando un’altra pista: si tratta del polacco Zurkowski che non ha mai trovato spazio alla Fiorentina ed è in uscita.

