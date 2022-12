RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “I 6 ragazzi della Primavera? Grande opportunità per loro in Turchia”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il mese di Gennaio per il Napoli sarà importante, visto le sfide che ci saranno contro Inter, Juventus, Roma e anche la trasferta all’Arechi contro la Salernitana. Quest’ultima, essendo un derby campano è spesso molto sentito. E’ chiaro che se gli azzurri dovessero tenere un buon vantaggio, anche per Gennaio, sarebbe complicato per le concorrenti tenere il suo passo. Sulla preparazione dico che è importante anche visto i test amichevoli, per cercare di tenere il ritmo e ritrovare la condizione migliore. Per questo contro Antalyaspor, Crystal Palace e il Villarreal, saranno sfide per tornare ai ritmi dei mesi scorsi. I sei ragazzi della Primavera? Per loro allenarsi con la prima squadra, darà i giusti stimoli. Sono ragazzi con ampi margini di crescita e tutti visionati anche dal d.s. Giuntoli e scouting. Si parla anche di Giannini e Alastuey che potrebbero presto essere visionati e potersi allenare con i big. Kim Minjae? Lo staff medico del Napoli è in costante contatto con i colleghi della Sud Corea, per capire le condizioni del difensore. E’ chiaro che la sua perseveranza è ammirevole, ma Spalletti e il club azzurro sono in trepidante attesa e al tempo stesso preoccupati”.

