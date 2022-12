Plastino: “Questo Mondiale non mi scalda, vi dico la mia favorita”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato anche del tema Mondiale.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Questo Mondiale non mi scalda, non riesco ad appassionarmi. Il Brasile resta la favorita, perchè accoppia al consueto notevole talento una quadratura tattica che non ho quasi mai visto in passato. Gennaio decisivo per il Napoli? Se per combinazione le vince tutte o quasi diventa quasi decisivo, anche perché arriverebbe lo scoramento degli altri e una prova di forza per se stessa. Anche perchè non c’è una sola inseguitrice, ma ce ne sono molte in lizza che potrebbero togliersi punti a vicenda.

II Napoli ha una buona forza mentale, in questo Spalletti è cresciuto moltissimo: gli azzurri hanno un margine di vantaggio di punti che consente di gestire eventuali partite in cui non ottieni il risultato sperato. Non è poco. Infine voglio fare i complimenti a Koulibaly e Zielinski che dal Mondiale hanno avuto il tempo di mostrare affetto per Ischia: non capita spesso che i calciatori siano così sensibili”.