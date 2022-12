Olivera non partirà per la Turchia, ecco quando si unirà alla squadra

L’Uruguay di Mathias Olivera è stata eliminato dai Mondiali in Qatar, ma il terzino del Napoli non si unirà subito alla squadra che si trova in Turchia per il ritiro di preparazione ed allenamento prima del ritorno di campionato, come scrive oggi Repubblica. “Olivera, invece, farà le valigie e da oggi andrà in vacanza. Potrà rifiatare dieci giorni e raggiungerà i compagni di squadra nella seconda fase della preparazione direttamente a Castel Volturno”