Amir Rrahmani è quasi pronto al rientro in campo con il Napoli. Il difensore kosovaro, infortunatosi lo scorso ottobre, è partito con il resto della squadra per il ritiro in Turchia ma prosegue il suo lavoro personalizzato per ritrovare la forma migliore. Amir dovrebbe unirsi al gruppo definitivamente al rientro a Castel Volturno per essere titolare nel big match di San Siro contro l’Inter il 4 gennaio.

Factory della Comunicazione

Fonte: ilmattino