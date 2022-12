Napoli, grande intensità di lavoro già dal primo giorno di allenamento in Turchia

Il Napoli si trova in Turchia per il ritiro di allenamento e preparazione al ritorno al campionato previsto il 4 gennaio al Meazza contro l’Inter. Spalletti ha voluto cominciare subito con grande intensità gli allenamenti, come scrive oggi Il Mattino. “Doppia seduta d’allenamento per gli azzurri nel ritiro in Turchia al Winter Football Series by Regnum, il Napoli di Spalletti riparte già forte: lavoro di attivazione in palestra, parte atletica e pallone per la parte tecnico-tattica. E doppia seduta anche oggi sul campo del resort dove stanno soggiornando gli azzurri, lo stesso programma di lavoro dei primi giorni del ritiro estivo a Dimaro: per il Napoli è partita la preparazione bis in vista della ripresa del campionato con la prima sfida in programma il 4 gennaio al Meazza contro l’Inter. Grande intensità già nel primo giorno di lavoro e nelle partitine a campo ridotto con tutti gli attaccanti a disposizione di Spalletti, eccezion fatta per Lozano che eliminato con il Messico ai Mondiali, si aggregherà più o meno tra due settimane al gruppo azzurro a Castel Volturno (come Anguissa e Olivera eliminati ieri con Camerun e Uruguay). Ci sono Osimhen, Raspadori e Simeone, c’è Kvratskhelia, rientrato in gruppo dopo aver risolto i problemi di lombalgia, c’è Politano e c’è il giovane Zerbin”.

Factory della Comunicazione