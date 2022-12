MONDIALI QATAR – Olanda-Stati Uniti d’America 3-1, Dunfries mattatore e gli “orange” ai quarti di finale

Questo pomeriggio si è giocato il primo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar tra l’Olanda e gli Stati Uniti d’America. Partono meglio i ragazzi di Berhalter con Pulisic, ma davanti alla porta, salva Noppert di piede. Al primo affondo gli “orange” passano. Cross di Dunfries e diagonale imparabile di Depay, nulla da fare per Turner. La gara resta in sostanziale equilibrio, anche se l’Olanda gioca di rimessa, chiudendosi al meglio, salvo che concedere il tiro di Weah, para ancora il portiere ex Foggia. Il raddoppio arriva a fine primo tempo, ancora traversone di Dunfries, stavolta realizza Blind. Nella ripresa la partita sembra filare liscio, ma si vivacizza nel finale. Gli Usa prima sfiora il gol con Wright, salva sulla linea Van Dijk, poi la punta a stelle e strisce realizza con l’esterno del piede, la palla si impenna e supera Noppert. L’Olanda però ristabilisce le distanze con Dunfries, che di piatto supera Turner, su cross di Blind. Gli “orange” ora attendono ai quarti di finale la vincente di Argentina-Australia che si giocherà stasera.

OLANDA-USA 3-1

Olanda (3-4-1-2): Noppert 6,5; Timber 6, Van Dijk 7, Ake 6 (48′ st De Ligt sv); Dumfries 8, De Roon 6 (1′ st Koopmeiners 6), F. De Jong 6, Blind 7; Klaassen 5,5 (1′ st Bergwijn 6); Gakpo 6 (48′ st Weghorst sv), Depay 6,5 (37′ st Simons sv). A disp.: Pasveer, Bijlow, De Vrij, Taylor, Berghuis, L. De Jong, Lang, Malacia, Janssen, Frimpong. All.: Van Gaal 7

Usa (4-3-3): Turner 6,5; Dest 5,5 (30′ st Yedlin sv), Zimmerman 5,5, Ream 6, Robinson 5,5 (47′ st Morris sv); Adams 5,5, Musah 6, McKennie 5,5 (22′ st Wright 6,5); Weah 5 (22′ st Aaronson 5,5), Ferreira 4,5 (1′ st Reyna 5,5), Pulisic 6,5. A disp.: Horvath, Johnson, De la Torre, Long, Roldan, Morre, Carter-Vickers, Perry-Acosta, Scally. All.: Berhalter 6

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 10′ Depay (O), 46′ Blind (O), 31′ st Wright (U), 36′ st Dumfries (O)

Ammoniti: Koopmeiners (O), F. De Jong (O)

Espulsi: –

Note: Recupero 1′ + 6′

A cura di Alessandro Sacco