Mondiali, il gesto di rabbia di Cavani fa il giro del web

L’Uruguay dell’ex azzurro Cavani è stato eliminato dai Mondiali, e non sono bastati i due gol segnati al Ghana ieri, ma a fare notizia è il gesto di rabbia del Matador che ha fatto il giro del web, come scrive oggi ilmattino.it. L’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani protagonista in Qatar. Non per i gol segnati, ma per un pugno sferrato al Var al termine dell’ultimo match al Mondiale contro il Ghana: l’Uruguay viene eliminato per un solo gol di differenza e al centro delle critiche ci finisce la direzione arbitrale del match, con un rigore non concesso che poteva fare la differenza ai fini della qualificazione. Le immagini del Matador hanno fatto subito il giro del mondo.

