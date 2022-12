Mercato – Non solo Turchia, Giuntoli guarda anche in Italia, casa Udine

Il Napoli guarda anche in Italia, a Udine soprattutto, e se Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio), di lui non si può dire che sia anziano. Ma in Friuli, dove il Napoli ha avuto modo in passato di trattare ripetutamente, c’è Enzo Ebosse (23), francese naturalizzato camerunense, difensore centrale che Pier Paolo Marino ha scovato in Francia, nell’Angers, e che gioca centrale o anche esterno, con disinvoltura. Per saperne di più, ammesso che sia necessario, basta chiedere ad Anguissa: gli amici – freschi di rinnovo – anche a questo servono. Dopo Pafundi e Samardic, altri due elementi dell’Udinese sono sul taccuino di Giuntoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds