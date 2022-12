L’attesa è finita, il Napoli torna in campo, dove vedere le amichevoli in tv

Il Napoli è in Turchia per il ritiro di preparazione al ritorno in campionato previsto per il 4 gennaio prossimo contro l’Inter al Meazza. Spalletti ha cominciato subito con allenamento intenso e di rigore in vista delle due amichevoli previste in terra turca più quella che si giocherà al Maradona contro il Villarreal, come scrive oggi Il Mattino. Un gruppo di 28 con 4 portieri e completato da sei giovani della Primavera (Barba, Daniel Hysaj, Iacccarino. Marchisano Spavone, e Russo), primo test mercoledì contro l’Antalyaspor (ore 18.45 in Italia) e poi domenica (ore 16) contro il Crystal Palace (tutte e due le partite saranno visibili gratuitamente per gli abbonati Dazn e anche in modalità pay per view a 9.99 euro a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia). Napoli che poi giocherà in amichevole al Maradona sabato 17 contro il Villareale degli ex Reina e Albiol. Il portiere spagnolo ha scritto sui social. «Sarà un onore rivederci».

Factory della Comunicazione