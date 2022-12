Kim Minjae: “Contro il Brasile potrei giocare anche se non sono al top”

Ieri pomeriggio la Sud Corea, è riuscito nella rimonta contro il Portogallo, estromettendo l’Uruguay e centrando gli ottavi di finale per la seconda volta nella sua storia. Ovviamente festa per Son e compagni, compreso per Kim Minjae. Il difensore del Napoli era in panchina per problemi fisici e a fine gara ha parlato delle sue condizioni, in vista anche del match contro il Brasile. Ecco quanto riportato anche da ilmattino.it “È stato difficile guardare la partita dalla panchina oggi. Tutti i miei compagni hanno giocato molto bene e ci siamo qualificati per gli ottavi di finale, ma adesso dovremo prepararci ancora meglio. Dovevo prendere una decisione quanto prima, per permettere alla squadra di prepararsi tatticamente per la partita. Mi è dispiaciuto non poterci essere. Gli ottavi contro il Brasile? Ora devo aspettare e vedere, penso di poter giocare almeno una volta anche se ho subito uno strappo muscolare”.

