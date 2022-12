Il tabellone fino alle finale del 18 dicembre: giorni ed orari (Foto)

Tutti i continenti ancora rappresentati negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, la prima volta che succede nella storia. Ci sono le grandi favorite Brasile e Francia, che partono davanti a tutte e agli ottavi incroceranno rispettivamente Corea del Sud e Polonia, l’Argentina di Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E c’è la Spagna di Luis Enrique. Non ci sono invece altre due big europee, Germania e Belgio, le due più grandi delusioni, uscite già nella fase a gironi. Sorprendente anche l’eliminazione dell’Uruguay, decisamente male Galles e Danimarca che avevano chances di qualificazione alla vigilia e invece hanno chiuso all’ultimo posto i rispettivi gironi. Ma ci sono anche le grandi sorprese tre le prime 16. Due nazionali africane, il Senegal di Koulibaly che gioca domani contro l’Inghilterra e il Marocco avversaria martedì della Spagna. E due asiatiche, il Giappone che proverà un’altra impresa contro la Croazia e la Corea del Sud che incrocerà agli ottavi il Brasile. E l’altra sorpresa è l’Australia, che rappresenta l’Oceania, in campo stasera contro l’Argentina di Messi che, dopo l’esordio choc contro l’Arabia Saudita, ha cambiato marcia vincendo nettamente con Polonia e Messico,

Un campionato del Mondo finora con grande equilibrio, quindi, e con le outsider che proveranno ancora a mettersi in mostra. Gli ottavi si aprono con Olanda-Stati Uniti, uno dei match più equilibrati di tutti: per gli Orange di Van Gaal non sarà facile contro una nazionale sempre più in crescita. Fonte: Il Mattino