Il Napoli pensa a “difendersi” e monitora profili

Il mercato non si ferma mai, ormai è risaputo ed anche in casa Napoli si lavora per il futuro. Prossimo e venturo. Il ds azzurro, Giuntoli, continua a cercare nuovi possibili difensori in vista dell’estate. Sulle pagine de il Corriere dello Sport, si fa riferimento alla clausola, presente nel contratto di Kim, che potrebbe consentire al difensore sudcoreano di liberarsi e questo, insieme all’età avanzata di Juan Jesus, fa tenere i radar accesi al club partenopeo. Per questo la società continua a monitorare Benoit Badiashile del Monaco, mentre segue con attenzione Antonio Silva del Benfica. Infine, le alternative possibili sono a Udine, dove Giuntoli potrebbe pescare: i nomi sono quelli di Rodrigo Becao ed Enzo Ebosse.

