Il Napoli e la quarta amichevole, due squadre in ballo ma con il “Maradona” come location

Il Napoli è in Turchia, precisamente Antalya, per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato, il 4 Gennaio al “G. Meazza” contro l’Inter. Il 7 Dicembre la sfida contro l’Antalyaspor, l’11 invece contro il Crystal Palace, poi il 12 si tornerà in città per affrontare il 17 Dicembre al “Maradona” il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Infine, come riporta il Corriere dello Sport, il 22 Dicembre sempre tra le mura amiche, la quarta amichevole. Il Lille dell’ex Osimhen oppure un’altra compagine spagnola. Se ne saprà nei prossimi giorni, il tutto per arrivare al top per la sfida del 4 Gennaio contro i nerazzurri.

Factory della Comunicazione

La Redazione