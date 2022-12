Il Mondiale si accende, “Brasile-Sud Corea”: Casemiro probabilmente contro Kim

Brasile spettacolare in attacco e molto solido in difesa con i pilastri Thiago Silva e Marquinos e a centrocampo con Casemiro sempre più leader. La nazionale verdeoro, grande favorita della vigilia, è riuscita a sopperire all’assenza di Neymar, che si è infortunato nella prima sfida contro la Serbia, mostrando in avanti la qualità degli altro attaccanti da Richarlison a Vinicius junior. Brasile primo del girone, nonostante il ko a sorpresa di ieri con il Camerun (ma la formazione era tutta diversa da quella titolare). La Corea del Sud, una delle grandi sorprese della prima fase, dovrà reggere l’urto con un’attenta fase difensiva e ripartire per provare a mettere in difficoltà il Brasile. Massima attenzione nel reparto arretrato sudcoreano e Kim probabile protagonista

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino