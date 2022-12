Il d.s. Giuntoli guarda in casa Fenerbahce per trovare i nuovi Kim e Kvara

Il d.s. Giuntoli in estate, nonostante lo scetticismo, ha scovato con il suo scouting Kim Min Jae e Kvaratskelia, calciatori che si sono dimostrati all’altezza della situazione. Ora il dirigente del Napoli, cercherà altri calciatori che possano avere lo stesso impatto in serie A. Il compito non è dei più semplici, perchè non è mai semplice fare questo tipo di operazioni di mercato. Il Fenerbahce è la società che la società partenopea osserva con attenzione e due calciatori in maniera particolare. Il primo è Kadioglu terzino destro, sarebbe l’alternativa di Di Lorenzo. Il padre del calciatore classe 2000 ha parlato della situazione del ragazzo: «Ci hanno cercato, così come il Milan. Ci fa piacere l’interesse di questi club ma la priorità rimane il Fenerbahce». Del resto un genitore è la bocca delle verità, ora c’è da capire se e quando ci sarà l’affondo decisivo. Il secondo giocatore, come riporta il CdS, è Arda Guler, tra poco compirà 18 anni ed è considerato un patria un vero fenomeno. Sa far tutto, trequartista ma anche mezz’ala. Si proseguirà con il club turco ancora affari?

Factory della Comunicazione

La Redazione