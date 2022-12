Chiellini: “Le due mensilità recuperate dopo in veste di dirigente”

Sono giorni, ormai, che non si può evitare di scrivere e parlare del caso Juventus. I calciatori, i dirigenti e tutti quelli interessati a quanto avvenuto, stanno parlando con gli inquirenti. Lo ha fatto anche Giorgio Chiellini. L’ex difensore bianconero nel 2020 ha rinunciato, come gli altri, a delle mensilità, sapendo che poi ne avrebbe recuperate alcune. Come riportato da gazzetta.it, nella deposizione in Procura, Chiellini ha spiegato come li avrebbe percepiti: “Se non avessi continuato a giocare a calcio nelle stagioni a venire, mi era stato proposto un incarico da ambassador in cui inserire anche il corrispettivo delle due buste paga di aprile-maggio 2021. Un contratto che andrà a partire da quando smetterò per tre anni. Le due mensilità sono state caricate lì e quindi ancora devo percepirle”.

