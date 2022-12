Cheddira piace a molti, indiscrezioni parlano di Napoli…

E’ sempre calciomercato. Figuriamoci in prossimità di una finestra per le operazioni effettive. C’è un calciatore che ha attirato su di sè diversi radar interessati. Si tratta di Walid Cheddira. In attesa del rientro a Bari (l’attaccante è ancora impegnato ai Mondiali con il suo Marocco, qualificato agli ottavi), si moltiplicano le voci sul futuro del biancorosso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Si parla, in particolare, di Lazio, che in effetti non ha un vero e proprio vice Immobile in attacco, ma anche di due società estere, ovvero Sporting Lisbona e Nottingham Forest. Tre società di ottimo livello, cui se ne aggiungerebbe una quarta se rispondessero al vero le indiscrezioni che vogliono il Napoli dei De Laurentiis interessato all’attaccante marocchino”.

Factory della Comunicazione