Bucchioni (Dir.QS): “Osimhen ha ampi margini di miglioramento”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre condotto da Gianluca Gifuni: «La scelta di Antalia, in Turchia, per il ritiro del Napoli la trovo buona perché hanno scelto una località con un clima simile a quello di Napoli, hanno cercato di ritrovare tranquillità per fare un allenamento fuori dai radar. È un posto dove i calciatori si ritroveranno anche mentalmente visto che hanno detto di voler continuare a stupire. È evidente che Osimhen abbia ampi margini di miglioramento. I giocatori che hanno la testa rimangono dopo gli allenamenti per perfezionare la tecnica. Io ricordo Batistuta: quando arrivò a Firenze non era l’attaccante che divenne successivamente. Lavoró molto e miglioró. Se i giocatori hanno questa umiltà, e mi riferisco a Osimhen, quando hai questo strapotere fisico e senso della porta tutto il resto lo puoi migliorare. Poi secondo me è migliorato moltissimo anche dal punto di vista tattico e tanto ancora ha da fare. Per quanto riguarda la Juventus, la frode sportiva secondo me può essere configurata. Però per prudenza o per onestà intellettuale lasciamo lavorare i giudici. Ora le carte della giustizia ordinaria sono state trasmesse alla giustizia sportiva; vediamo se quest’ultima avrà il coraggio di andare fino in fondo e di fare pulizia. Lo dico nell’interesse del calcio in toto. Io conto molto sul nuovo ministro dello Sport che conosco da molti anni e che è persona competente e seria che, se vuole, può dare disposizioni per andare fino in fondo».

Factory della Comunicazione