Brutti ricordi del ritiro in Tunisia dell’ex azzurro Ferrarese

Claudio Ferrarese, ex azzurro e direttore sportivo del Vigasio, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «I l ritiro in Tunisia con Scoglio nel dicembre 2002? Un disastro, non ne parliamo… Fu un ritiro molto negativo, in corso di stagione, nel breve periodo di stop di qualche giorno del campionato di serie B tra Natale e Capodanno, tant’è che giocammo subito con l’Ancona il 4 gennaio. Passammo dai 25 gradi di Tunisi al -1 di Napoli in poche ore. Fu terribile ! Questo ritiro del Napoli ad Antalya è invece molto diverso, nel corso di uno stop lungo e visto il Mondiale: il club ha fatto sicuramente la scelta giusta. Il Napoli deve intervenire sul mercato? Assolutamente no, non toccherei nulla, non scherziamo… Ma sicuramente Giuntoli e Spalletti la pensano esattamente così… Il Napoli sta andando a mille, lo dimostrano le vittorie pur senza Kvaratskhelia, con una squadra che va avanti come un treno».

