Biasin: “Inter-Napoli sarà una partita chiaramente decisiva per l’Inter, per lo scudetto”

Il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal.

“Inter-Napoli? Sarà una partita chiaramente decisiva per l’Inter per lo scudetto: o vince o è fuori dalla lotta scudetto. Invece non sarà decisiva per il Napoli perchè se dovesse fare risultato si avvicinerebbe ancora di più allo scudetto, ma anche dovesse andare male ha un margine comunque importante”.