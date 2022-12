[Video] APPROFONDIMENTO – Alla scoperta dell’Antalyaspor, primo avversario del Napoli in Turchia

Il Napoli, da ieri sera è in Turchia, precisamente ad Antalya, dove gli azzurri si prepareranno in vista del ritorno in campionato, precisamente il 4 Gennaio contro l’Inter al “Meazza”. La squadra di Spalletti, in attesa dei Nazionali, impegnati ai Mondiali in Qatar, continua la preparazione. La prima amichevole sarà il 7 Dicembre alle ore 18,45 contro l’Antalyaspor Kulubu. Il club turco fu fondato nel 1966, i colori sociali sono il bianco e il rosso e il simbolo è lo scorpione. Il miglior risultato in questi anni è stata la finale di Supercoppa in patria contro il Galatasaray, persa per 5-3. Il tecnico è l’ex calciatore del Borussia Dortmund Nuri Sahin e attualmente in classifica è all’undicesimo posto. I giocatori più rappresentativi sono i centrocampisti Milosevic e Fernando e l’attaccante Mehmedi e in rosa ci sono ben 16 giocatori della nazionale turca allenata da Tehrim. La capienza dello stadio è di quasi 35 mila. E’ un mix di forza fisica e velocità, insomma per il Napoli di Spalletti è il test ideale per ritrovare ritmo in vista del ritorno al calcio giocato.

Factory della Comunicazione

A cura di Alessandro Sacco