Uruguay-Ghana, le formazioni ufficiali: c’è Olivera dal 1′

L’Uruguay cerca i tre punti per sperare nella qualificazione se la Corea del Sud non fa risultato pieno contro il Portogallo; al Ghana basterebbe anche un pareggio perché i tre punti in classifica sono arrivati vincendo contro i sudcoreani e hanno dimostrato di poter fare molto male dal centrocampo in su. Alonso si affida a Olivera sulla fascia sinistra e al duo Nunez-Suarez; Addo punta tutto sulla stella Kudus e i fratelli Ayew.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Olivera, Coates, Gimenez, Varela; Pellistri, Bentancur, Valverde; De Arrascaeta, Nunez, Suarez. CT Alonso.

GHANA (4-2-3-1): Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Salis; Kudus, J. Ayew, A. Ayew; Williams. CT Addo.

Fonte: gianlucadimarzio.com