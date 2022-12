Sky: “Samardzic? Dipende da Demme che piace “in famiglia” “

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Situazione Juve? Se il club dovesse essere condannato o la procura sportiva venisse in possesso di nuovi atti su cui discutere, allora ci saranno dei nuovi processi e la Juve sarebbe di nuovo giudicata. Mercato Napoli? Il 23enne turco Ferdi Kadioglu potrebbe essere l’alternativa a Di Lorenzo a destra. Bisogna capire se e quanto il Napoli ha voglia di intervenire per impreziosire ulteriormente la rosa. In Italia il 65% circa dei tesserati è straniero. Spesso io ho la sensazione che si dia più fiducia ad un giovane straniero piuttosto che ad un italiano. La situazione di Demme dipende da lui. C’è la Salernitana che lo vorrebbe ed è evidente che, se il calciatore accettasse, il Napoli avrebbe bisogno di un sostituto. Sicuramente, dunque, Samardzic è un giocatore che al Napoli piace. Su Frattesi, invece, c’è un problema di costi molto importante. Perché la Roma avrebbe a disposizione uno sconto. Quando Frattesi andò al Sassuolo passò con una percentuale di futura rivendita destinata alla Roma. È come se la Roma potesse scontare il 20%, o forse di più, dal cartellino di Frattesi. Cioè al Napoli costa 40, alla Roma 30; anzi, una parte dei 40 del Napoli andrebbe alla società giallo-rossa».

