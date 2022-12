SERIE C – Arzignano-Pro Vercelli 1-1, in gol l’azzurro Coli Saco

Ieri pomeriggio si è giocato per la serie C girone A, il posticipo tra i padroni di casa dell’Arzignano e la Pro Vercelli. I piemontesi sbloccano la gara con il gol dell’ex Napoli Primavera Coli Saco. Il pari arriva al minuto 72 con il terzino Genignani. In campo per tutta la partita l’altro calciatore in prestito dal club azzurro Antonio Vergara.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe; Davi, Bonetto, Molnar, Gemignani (89’ Cariolato); Nchama (82’ Barba), Bordo (82’ Casini), Antoniazzi; Cester (46′ Cester); Parigi (82’ Fyda), Grandolfo. A disposizione: Pigozzo, Saio, Gning, Zanella, Bontempi, Lunghi, Grosso, Tremolada. All. Bianchini.

PRO VERCELLI: Rizzo; Iezzi (89’ Renault), Cristini, Perrotta, Iotti; Calvano, Corradini, Saco (79′ Clemente); Vergara; Arrighini, Comi (67′ Della Morte). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Mustacchio, Emmanuello, Gatto, Gheza, Silvestro, Guindo. All. Paci.

Arbitro: Sig. Lorenzo Maccarini della sez. di Arezzo

Gol: 2′ Saco (PV), 72′ Gemignani (AV)

Ammoniti: Bordo (AV), Iotti (PV), Molnar (AV), Perrotta (PV), Iezzi (PV), Corradini (PV)

Espulsi: Iotti (PV)

Recupero: + 1′ , + 4′

Fonte: fcprovercelli.it