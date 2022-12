Qatar ore 20,00: Camerun/Brasile, Anguissa per il riscatto contro i verde-oro

Questa sera il Camerun affronterà il Brasile, per provare a chiudere in bellezza, anche se le chance di passare il turno sono davvero poche. Il c.t. Song punterà ancora sul centrocampista del Napoli Anguissa, in cerca di riscatto, dopo la prestazione negativa contro la Serbia. In attacco spazio ad Aboubakar e Choupo-Moting. Per i verde-oro invece ampio turnover con Rodrygo, Antony, Martinelli e Gabriel Jesus.

Fonte: CdS