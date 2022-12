Qatar ore 16,00: Ghana/Uruguay, l’azzurro Olivera sfiderà i fratelli Ayew

Questo pomeriggio alle ore 16,00 si giocherà la terza e decisiva sfida tra il Ghana e l’Uruguay. Chi dovesse arrivare al secondo posto sfiderà il Brasile agli ottavi di finale. Per gli africani giocheranno i fratelli Ayew, in una sorte di 4-1-3-2. Per la “celeste” invece in campo l’azzurro Olivera, mentre in attacco spazio stavolta a Suarez con Darwin Nunez, con Cavani in panchina. I sudamericani devono solo vincere per conquistare il secondo posto.

