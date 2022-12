Ore 16,00 Qatar: Sud Corea/Portogallo, dubbio Kim Minjae per Paulo Bento

Nell’allenamento aperto alla stampa nei classici 15 minuti, il difensore della Corea del Sud Kim Minjae, in forza al Napoli, non ha svolto la seduta pomeridiana, perciò è in dubbio. Il c.t. Paulo Bento, oggi non sarà in panchina per squalifica, valuterà se rischiarlo dal primo minuto, oppure farlo riposare. I lusitani faranno riposare dal primo minuto Cr7, con in campo dal primo minuto Andrè Silva e Leao. Un’altra novità invece sarà Joao Mario come esterno di centrocampo.

Fonte: CdS