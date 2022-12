ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sfida “trappola” per il Napoli femminile”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questo fine settimana si giocheranno sfide importanti in testa alla classifica. Si disputeranno Inter-Juve, derby d’Italia maschile, sarà un vero e proprio scontro al vertice. La Roma, invece, affronterà il Milan. Andrà in scena anche Como-Fiorentina, i viola sono alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta con i rossoneri. Il Pomigliano domani dovrà superare la Sampdoria, sarà un rilevante scontro salvezza. Se i campani dovessero vincere, aggancerebbero proprio il club doriano in classifica. In questi giorni abbiamo intervistato il presidente Ludovica Mantovani, figlia di Paolo. Ha parlato del movimento femminile e dei passi importanti effettuati da questo. Ha citato anche la nuova crescita visiva del calcio femminile, poiché è incrementato il numero di spettatori. Considerando lo sviluppo in un triennio di questo movimento, sono evidenti i passi in avanti effettuati”. Napoli Femminile? “Dopo il pareggio con il Verona, domenica a Cercola sarà impegnato contro il Genoa, una squadra con un progetto nuovo, la quale ha battuto recentemente il Trento. È una formazione in forma, non sarà un test semplice, ma le azzurre devono vincere per recuperare terreno sulla Lazio”. Parentesi sul Napoli maschile? “Essendo soltanto una preparazione quella in Turchia, si tenterà di ricaricare le batterie. Non sarà, tuttavia, una simulazione del ritiro estivo, fondamentale sarà l’aspetto psicologico. Crystal Palace e Villareal sono due avversari validi da affrontare per abituare nuovamente la squadra azzurra ai ritmi che imporrà lla seconda parte di stagione. Spalletti proverà nuovi schemi con Simeone, Ndombele e Raspadori, nuovi acquisti del club; il tecnico, inoltre, avrà di nuovo a disposizione Rrahmani”.

