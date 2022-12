Napoli pronto al Dimaro-bis: il programma completo del ritiro in Turchia

Il Napoli di Luciano Spalletti vola in ritiro in Turchia per preparare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Gli azzurri resteranno in ritiro fino al 12 dicembre e affronteranno una doppia sfida amichevole: il 7 contro l’Antalyaspor e l’11 contro il Crystal Palace. Tra i 28 convocati di Mister Spalletti ci sono anche 6 ragazzi primavera per sopperire alle assenze dei 5 giocatori impegnati al Mondiale in Qatar. La terza amichevole è in programma il 17 dicembre al Maradona contro il Villarreal, poi la sfida di campionato all’Inter.

Factory della Comunicazione

L’edizione odierna de Il Mattino dedica un estratto alla preparazione del Napoli:

“Il Napoli da oggi al lavoro in Turchia, una preparazione bis dopo quella estiva nel ritiro a Dimaro-Folgarida che ha ottimamente funzionato.

Spalletti luciderà gli azzurri in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio al Meazza contro l’Inter. La parte atletica in questa fase sarà molto importante per affrontare al meglio gli ultimi cinque mesi. Gli impegni su più fronti e andrà di pari passo con il lavoro tecnico-tattico per affinare ancora di più meccanismi già molto collaudati. Verrà ripetuto lo stesso tipo di lavoro svolto in estate in Trentino per provare a ripartire subito alla grande in campionato.

E poi il club azzurro è al lavoro per organizzare un’ultima amichevole da giocare il 22 dicembre. Questi test serviranno per ritrovare subito il ritmo migliore alla ripresa della stagione: a gennaio gli azzurri giocheranno cinque partite di campionato, tre fuori casa (Inter, Sampdoria e Salernitana) e due al Maradona (Juventus e Roma) dove saranno impegnati anche nel match degli ottavi di coppa Italia con la Cremonese”.