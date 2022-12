MONDIALI QATAR – Kim Minjae “beffa” Olivera e conquista gli ottavi di finale

Questo pomeriggio si sono giocate le gare della fase a gironi dei Mondiali in Qatar Sud Corea-Portogallo e Ghana Uruguay.

Nella prima sfida i lusitani fanno ampio turnover e al primo affondo passano in vantaggio. Cross dell’ex Milan Dalot e Horta sotto porta batte il portiere coreano. I portoghesi sfiorano il raddoppio Kim para il tiro di Cancelo. Gli orientali pareggiano, involontario assist di Cristiano Ronaldo e Gwon beffa Diogo Costa. Nella ripresa la partita resta in equilibrio, ma nel finale la Sud Corea passa in vantaggio con Hee-Chan che sfrutta l’assist di Son ed è 2-1. Con questo successo, per ma miglior differenza reti passa la squadra di Paulo Bento. Tutta la gara in panchina per Kim Minjae, non al meglio della condizione e con ogni probabilità sfiderà agli ottavi di Brasile.

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1

Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu; Moon-Hwan, Kyung-Won, Young-Gwon, Jin-Su; Woo-Young, In-Beom; Kang-In, Jae-Sung, Son; Cho. A disp.: Bum-Keun, Hyeon-Woo, Jong-Gyu, Yu-Min, Tae-Hwan, Min-Jae, Chul, Woo-Yeong, Chang-Hoon, Jun-Ho, Seung-Ho, Ui-Jo, Sang-Ho, Min-Kyu, Hee-Chan. Ct.: Bento.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Nunes, Neves, Vitinha; Joao Mario, Ronaldo, Horta. A disp.: Rui Patricio, Sà, Dias, Guerreiro, Carvalho, Fernandes, Bernardo, Palhinha, Ramos, Andre Silva, Joao Felix, Leao. Ct.: Santos.

Arbitro: Tello

Marcatori: 5′ Horta (P), 27′ Young-Gwon (C), 46′ st Hee-Chan (C)

Ammoniti: Kang-In, Hee-Chan (C)

Espulsi: nessuno

Nell’altra partita il Ghana ha subito l’occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore, ma A. Ayew calcia debolmente e Rochet para. La “celeste” in pochi minuti va sul 2-0 con la doppietta di De Arrascaeta. Il primo di testa a porta vuota e il secondo con un bel tiro preciso su cross di Suarez. Nella ripresa gli africani sfiorano la rete con Samenyo e Ayew, ma non riescono a riaprire la gara. Un successo inutile per l’Uruguay, visto il successo della Sud-Corea e quindi per Olivera, bene oggi, finisce l’avventura in Qatar.

MARCATORI: 26′ De Arrascaeta (U), 32′ De Arrascaeta (U).

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi 6; Seidu 4,5, Amartey 5, Baba 5,5, Salisu 5,5; Partey 6, Salis 5,5 (72′ Kyereh 6); Kudus 6,5 (98′ Fatawu sv), A. Ayew 5 (46′ Bukari 6), J. Ayew 5 (46′ Sulemana 6,5); Williams 5,5 (72′ Semenyo 6).

URUGUAY (4-4-2): Rochet 7,5; Varela 7, Gimenez 6,5, Coates 6, Olivera 6; Pellistri 7 (66′ De La Cruz 6), Bentancur 6 (34′ Vecino 6), Valverde 6,5, De Arrascaeta 8 (80′ Maxi Gomez sv); Nunez 6,5 (80′ Canobbio sv), Suarez 7 (66′ Cavani 6).

A cura di Alessandro Sacco