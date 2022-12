Mondiali, per Kim e Olivera ultime chance di qualificazione: appuntamento alle 16

Ultime chance di qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar per i due difensori del Napoli, Kim Min-Jae e Mathias Olivera. Se la presenza del coreano contro il Portogallo appare in dubbio, è certa la titolarità del terzino uruguagio contro il Ghana. Corea del Sud e Uruguay dovranno vincere a tutti i costi per sperare nel passaggio al turno successivo. Del doppio match ne parla anche l’edizione odierna de Il Mattino:

Factory della Comunicazione

“Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae ha accusato problemi al polpaccio destro già nella prima partita contro l’Uruguay ma poi ce l’ha fatta a scendere in campo contro il Ghana, match in cui non è apparso al massimo sbagliando in occasione di uno dei gol della formazione africana.

Nell’Uruguay ci sarà Olivera nell’altra sfida decisiva del girone contro il Ghana: il terzino del Napoli è uno dei punti fermi del ct Diego Alonso. L’Uruguay ha un solo punto in classifica e per centrare gli ottavi dovrà battere il Ghana ed attendere poi il risultato della Corea del Sud contro il Portogallo”.