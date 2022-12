MONDIALI – Kim calciatore del Napoli, ha postato oggi su Instagram, la sua foto mostrando l’orgoglio per la sua Nazionale, ai mondiali in Qatar 2022. E per festeggiare il passaggio del turno agli ottavi, come seconda classificata dietro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e soci.

Fonte: instagram