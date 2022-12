MONDIALE QATAR – Camerun-Brasile 1-0, ottima prova di Anguissa ma saluta la manifestazione

Questa sera si è giocata per la terza gara della fase a gironi dei Mondiali in Qatar, la sfida tra il Camerun e il Brasile. Il c.t. dei verde-oro Tite fa ampio turnover, oltre a dover rinunciare a Neymar, Danilo e Alex Sandro. Per i sudamericani, l’unica occasione da gol da segnalare è il colpo di testa di Martinelli, ottima parata di Empassy. I “leoni indomabili” hanno l’occasione a fine primo tempo con Mbuemo, ottima parata da parte di Ederson. Nella ripresa gli africani proseguono nella fase di spinta, ma si difende bene la difesa del Brasile. La compagine di Tite ha ben tre palle gol, due con Martinelli e una con Bremer, sempre attento Empassy. Nel finale di gara arriva la rete di Aboubakar che di testa batte Ederson, si leva la maglia e viene espulso per somma di ammonizione. Successo storico per la squadra di Song, ma non basta per accere agli ottavi dove andrà la Svizzera. Il centrocampista del Napoli Anguissa, si è riscatto dal match con la Serbia, bene in fase di copertura e si spinge in avanti, dopo Lozano e Olivera, tocca anche al centrocampista a tornare a casa, mentre agli ottavi sono rimasti Zielinski e Kim Minjae.

CAMERUN-BRASILE 1-0

92′ Aboubakar

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy 7,5; Fai 6, Ebosse 6, Wooh 6, Tolo 6; Anguissa 6,5, Kunde 6 (68′ Ntcham 6); Mbeumo 6 (64′ Toko Ekambi 6), Choupo-Moting 5,5, Ngamaleu 6 (85′ Ngom sv); Aboubakar 7. Ct Song.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson 6,5; Dani Alves 6, Eder Militao 5, Bremer 5, Alex Telles 6 (54′ Marquinhos 5); Fabinho 6, Fred 6 (54′ Everton 6); Rodrygo 6 (54′ Bruno Guimaraes 6), Antony 5,5 (79′ Raphinha 6), Martinelli 6,5; Gabriel Jesus 5,5 (64′ Pedro 5). Ct Tite.

A cura di Alessandro Sacco