Mertens: “Ultima partita con la maglia del Belgio? No no, io voglio continuare”

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli adesso al Galatasaray, ha parlato in un’intervista dopo l’eliminazione della sua nazionale dai Mondiali. “Sono molto dispiaciuto perché oggi era una partita che si poteva vincere e siamo molto dispiaciuti per questo. Ultima partita con la maglia del Belgio? Nono, io voglio continuare e ora vediamo come si evolveranno le cose”