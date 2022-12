Mandorlini: “Luciano sta facendo qualcosa di grande, il club merita questo successo odierno”

Andrea Mandorlini, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di “Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Con una vittoria fondamentale potrebbe concretizzarsi l’endgame di Argentina e Napoli? “Ho avuto grandi compagni nella mia carriera, mi auguro che la nazionale argentina vinca il Mondiale. L’esperienza della squadra azzurra, invece, è costellata da elementi positivi, è una squadra fantastica, sta facendo grandi cose. Mi auguro che possano coronare il sogno di tutti, che possano tornare vincere un campionato ed una Coppa del Mondo. Sono tifoso dell’Argentina e di un calcio fantastico come quello offerto dal Napoli. Luciano sta facendo qualcosa di grande, il club merita questo successo odierno”. Confronto tra l’impatto di Iturbe e Kvara? “Manuel aveva grandi qualità quando arrivato a Verona, i club di livello superiore, tuttavia, non ha retto le pressioni. Kvara mi senbra quadrato, a posto, si sta più sereni dal punto di vista del suo futuro. Tutti dicono di aver conosciuto questo calciatore, ma intanto ad oggi veste la maglia del Napoli. Ha qualità fantastiche e grandi doti; l’operato di un allenatore poi è fondamentale per la crescita dei calciatori”.

